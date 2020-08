Tänaku ja Ogier' tõttu töötuks jäänud norralane: kahetsen Citroenist lahkumist 

Kuid Citroen otsustas 2016. aastal, et nad ei osale WRC-sarjas täisprogrammiga ja keskenduvad peamiselt 2017. hooaja uue C3 WRC arendamisele. Norralane otsustas seepeale liikuda M-Sporti, kus sa sõita vaid ühe aasta. 2017. aastal sõlmis briti tehas lepingu kolmikuga Sébastien Ogier, Ott Tänak ja Elfyn Evans. Mehel polnud võimalik naasta enam Citroeni, kes panustas Craig Breenile ja Stéphane Lefebvrele.

"Muidugi on tagasi vaadates asju, mida oleksin saanud teisiti teha. Arvan, et see oli ilmselt viga ja kahetsen Citroënist lahkumist pärast 2016. aastat, kuna mul oli võimalus sinna jääda," selgitas Östberg portaalile DirtFish