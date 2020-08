Ukrainas mängiv Eesti jalgpallikoondislane: ma ei osanud oodata, et siin valitseb vene keel 

"Tšernigivi jõudes ei saanud ma aru, miks pole kuulda Ukraina keelt. Kohapeal selgus, et enamus räägib vene keelt. Muidugi on see natuke imelik. Ma ei osanud oodata, et nii mitu aastat pärast Nõukogude Liidu lagunemist valitseb Ukrainas vene keel," selgitas ta portaalile dynamo.kiev.ua antud intervjuus.