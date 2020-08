Terviseamet: Lõuna-Eesti ralli toimumine selgub täna 

Luht tõdes Delfile antud intervjuus, et esialgu ralli korraldajatele esitatud tingimused on epidemioloogilise olukorra muutumise tõttu muutunud. "Selle põhjal anname soovitusi, kuid ürituse toimumise loa, väljastab siiski kohalik omavalitus," rääkis ta ning möönis, et Terviseameti võimuses on ka ürituse toimumine keelustada.

"Ma pole öelnud, et Lõuna-Eesti ralli jääb ära. Samas on Rally Estonial reeglid väga selgelt paigas ja nad on meie tingimuste täitmise nimel pidevalt tööd teinud. Lõuna-Eesti ralli peaks aga toimuma juba järgmisel nädalal," arutles Luht Delfis.

"Inimesed on arvestanud asjade toimumisega. Olukord on ebameeldiv," selgitas Lõuna-Eesti ralli võistluste direktor Gabirel Müürsepp kolmapäeval Õhtulehele. Ralli peaks toimuma 22.-23. augustini Võru ümbruses.

"Me pole püssi põõsasse visanud. Nad ütlevad, et me ei täida tingimusi, kuid meile pole veel neid veel kirjutatudki," oli Müürsepp lootusrikas.