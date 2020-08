Võimalik vaid Venemaal? Endine vutikoondise kapten peksis amatöörturniiril kohtuniku haiglasse 

"Seda turniiri ei korraldatud Moskva ega Venemaa jalgpalliliidu egiidi all ning Roman Širokovil pole nende organisatsioonidega midagi pistmist. Seetõttu ei saa me teda karistada. Menetlus peab toimuma kohtus. Kuid pakume Dantšenkole igakülgset tuge," ütles Venemaa jalgpalliliidu esindaja Sergei Anohhin.

Vene vutiajakirjaniku Artur Petrosjani sõnul pöördub Datšenko politseisse. Teisalt kardab kohtunik, et tema vilekarjäär on läbi, sest Širokovil on jalgpalliliidus palju kontakte.