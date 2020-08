Barcelona mängija andis positiivse koroonaproovi, Messi jättis treeningu vahele - kas argentiinlane on tõbine?  

Meistrite liiga veerandfinaaliks valmistuv Barcelona teatas oma kodulehel, et koroonaviiruse vastu testiti eile üheksat mängijat, kellest ühe proov oli positiivne. Klubi lisas, et mängijal ei ole viiruse sümptomeid ja ta on pandud oma koju karantiini. Barcelona andis teada ka seda, et kõik kõnealuse mängijaga kokku puutunud isikud saadetakse testi tegema. „Positiivse proovi andnud mängija ei ole olnud kontaktis esindustiimi mängijatega, kes sõidavad Lissaboni, et pidada seal neljapäeval Meistrite liiga veerandfinaalkohtumine,“ seisis klubi teadaandes.