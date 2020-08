Kas Veerpalusid ootab tingimisi vangistus? 

Eile selgus, et Innsbrucki regionaalkohus on esitanud Andreas Veerpalule kriminaalsüüdistuse, mille kohaselt tekitas eestlane aastatel 2016-2019 veredopingu kasutamise käigus varalist kahju vahemikus 5000 kuni 300 000 eurot. Noore Veerpalu kohtuistung algab 8. oktoobril ja siis saab selgeks, millise karistuse ta teenib.

Innsbrucki prokuratuuris käib hetkel kriminaaluurimine ka Andreas Veerpalu isa Andrus Veerpalu osas. „Teda süüdistatakse selles, et ta panustas spordipettustesse veredopingu ja keelatud ainete tarvitamise kaudu, muutes oma toa Seefeldis toimuvatel Põhjamaade maailmameistrivõistlustel asuvas majutusruumis sportlasele ja dopinguarstile kättesaadavaks vere dopingu tegemiseks,“ vahendas süüdistust Delfi.ee . Kuna uurimine alles käib, siis kriminaalsüüdistust Veerpalule veel esitatud pole.

Baldaufile ja Haukele määrati viis kuud tingimisi vanglakaristust, lisaks pidid mehed tasuma 4800 euro suuruse trahvi. Mõlemad tunnistasid, et kasutasid veredopingut ja kasvuhormoone. Oma karistuse on saanud juba ka Walter Mayer - Schmidti kaasosaline, kes vahendas sportlastele keelatud aineid. Juulikuus mõistis Innsbrucki kohus Mayeri reaalselt 15 kuuks vangi.

Nende karistuste valguses on tõenäoline, et isale-pojale Veerpalule määratakse samuti vanglakaristus - kui mitte reaalne, siis tingimisi. Kolmanda eestlasena süüdistuse saanud Karel Tammjärvele esitati kriminaalsüüdistus juba veebruaris, kuid kohtuistungu kuupäeva veel määratud pole ning temagi karistus on selgumisel.