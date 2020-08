Pepupildid ja koledad grimassid: kuidas suhtuvad meie naissportlased endast meedias avaldatud fotodesse? 

Sportimise ajal pole just lihtne olla ilus ja igal alal on oma kiiksud, mis võivad sageli teha nii, et muidu kena kodaniku fotolt vaatab vastu hoopis koledam isik. Üks aladest, kus sageli jäädvustatakse väga pinges näoilmeid, on tennis. Meie noored tennisepiigad Valeria Gorlats ja Maileen Nuudi tunnistavad, et jälgivad endast tehtud fotosid, aga pole pidanud seni väga hirmsaid asju tunnistama. „Ikka huvitun sellest, kuidas ma välja näen,“ räägib 22aastane Gorlats. „Väga õnnetu pole ma piltide pärast olnud, aga vahest olen ikka mõelnud, miks on kasutatud just selliseid, kui on ju ka paremaid fotosid. Aga öelda, et mõne pildiga oleks päris katastroof juhtunud – seda mitte.“