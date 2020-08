Otse nurgalöögist skooritud värav andis Eesti koondisele võidu Läti üle 

Värava autor Bannikova selgitas olukorda Soccernet.ee portaalile nii: „Ma tahtsin seda ette tsooni lüüa. Ma ei tahtnud väravat lüüa, aga lootsin, et ehk mõni kaitsemängija lükkab selle sisse, aga nad jätsid selle töö minu jaoks.“

Bannikova sõnul on tänane värav tema üks erilisemaid väravaid koondisesärgis. „Hetkel on see kindlasti väga eriline, sest tänu sellele väravale võitsime. Võib-olla kui oleks veel paar tükki olnud, siis võib-olla ei oleks nii eriline ja peaksin hakkama oma ajalugu lappama.“