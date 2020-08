Saksa meedia: Mercedese meeskond kaalub F1 sarjast lahkumist 

Uute reeglite põhjal langetatakse kulutuste piirmäär 145 miljoni euroni, millega piiratakse arenduskulusid. Samuti vaadatakse üle meeskondadele makstavad boonused. Algselt pidid tiimid lepingu allkirjastama selle nädala kolmapäevaks, kuid tähtaeg lükati edasi järgmisele nädalale. Ferrari, McLaren ja Williams on juba teatanud, et nemad on uue kontrahtiga nõus.

"Oleme väga selgelt selle poolt, et rahasid jagataks võrdsemalt ning premeeritaks edukaid tiime. Julgeks öelda, et oleme auhinnarahade jaotamises suurimad kaotajad" lausus ta.

"Oleme seisukohal, et Mercedes on viimastel aastatel vormel 1-le palju kaasa aidanud. Oleme rajal väga konkurentsivõimelised ja meil on maailma karismaatiliseim autojuht. Meil on tunne, et meid ei kohelda nii, nagu meid peaks kohtlema," selgitas Wolff.