Lepmetsa eest tuleb Levadiale tasuda kompensatsioon 

Teatavasti oli Lepmetsa ja FCI Levadia vahel sõlmitud elukutselise jalgpalluri leping, mis pidi kehtima kuni 30. juunini 2022. Lepmets teatas tänavu 16. mail klubile, et soovib lõpetada profijalgpalluri karjääri. 8. juunil lepiti Lepmetsa, Levadia ja Eesti Jalgpalli Liidu kohtumisel kokku, kuidas edasi minnakse, muuhulgas ka see, et Lepmets jätkab aasta lõpuni mängimist Levadia duubelvõistkonnas. Erinevalt avalikkusele teadaolevast Lepmetsa teenistus aprillis ega mais töötatud aja eest ei vähenenud.