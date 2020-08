Fännidel on põlvitamistest kopp ees? USA jalgpallipublik vilistas välja hümni ajal protestinud sportlased

Dallases mängiv USA koondislane Reggie Cannon oli peale mängu publiku käitumisest šokeeritud. "Minu arvates oli see vastik. Ma arvan, et see oli absoluutselt vastik," ütles ta mängujärgses intervjuus.

Dallase ja Nashville'i kohtumine oli esimene MLSi mäng alates märtsist, mida peeti publiku ees ja staadionile lasti 3000 inimest. Dallase meeskond informeeris kohtumise eel nii liigat kui vastast, et nad kavatsevad põlvitada.

Nad pakkusid välja ka variandi, et hümni ei mängitaks, kuid liiga juhid polnud sellega nõus. MLS ütles juunis, et nad toetavad igati mängijate rahumeelseid proteste.