Uskumatu lüke: Juventus pakub Ronaldot Messi tiimikaaslaseks 

Eelmisel nädalal hakkasid jalgpalliportaalides ringlema uudised, et Ronaldo on Juventuses rahulolematu. Asjadele andis hoogu juurde asjaolu, et Juve kukkus eelmisel nädalavahetusel välja Meistrite liigast, kui kaheksandikfinaalis jäädi alla Lyonile. Nüüd ongi Itaalia suurklubi otsimas Ronaldole uut kohta ja Eurospordi ning DailyMaili andmetel on meest pakutud Barcelonale. See tähendab, et Ronaldo ei liituks mitte ainult oma kunagise suurima konkurendiga, vaid temast saaks ründepartner Lionel Messile - mehele, kellega Ronaldot on terve elu võrreldud ja arutatud, kumb ikkagi on maailma parim vutimees.