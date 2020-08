Järjekordne Seefeldi dopinguskandaali asjaosaline astub kohtu ette 

35-aastane Wurm on seotud operatsiooniga Aadrilaskmine ehk sarnaselt eestlaste Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärvega süüdistatakse meest koostöös dopinguarsti Mark Schmidtiga. Saksamaa väljaanne kirjutab, et endist murdmaasuusatajat süüdistatakse selles, et ta varustas Schmidti aastatel 2015-2019 külmikuga, kus säilitati verekotte. Süüdistuse kohaselt oli Wurmi poolt töösse antud külmik kasutusel kuni 2019. aasta veebruarini, kui see Aadrilaskmise käigus konfikseeriti.