Spordivaria Tallinna olümpiaregati direktor Nikolai Küün: mõtlesin, et huvitav, kas riigikord on muutunud – kõike saab! Deivil Tserp , täna, 19:00

TUBLI MEES: Olümpiaregati direktor Nikolai Küün sai rahvusvahelisest purjespordiliidust kolm tänukirja. Foto: Tiina Kõrtsini

Isegi praegu tundub uskumatu, et eestlased korraldasid 40 aastat tagasi spordipeo – Tallinna olümpiaregati –, mida rahvusvahelise purjespordiliidu juhid kiitsid taevani. Kuid kõige hämmastavam on tõsiasi, et Moskva ametnikud abistasid meid igati, piduritõmbajad olid hoopis kaasmaalaste hulgas.