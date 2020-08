Austria prokuratuur: eestlased näitasid oma suusatajate uurimise vastu üles vähest huvi 

Innsbrucki kohus on juba esitanud kriminaalsüüdistuse kahele eestlasele: Karel Tammjärv sai oma süüdistuse kätte veebruarikuus, kuid ootab endiselt kohtuistungi kuupäeva, Andreas Veerpalu on samuti oma süüdistuse kätte saanud ja astub kohtu ette oktoobrikuu alguses. Mõlemat suusatajat süüdistatakse veredopingu tarvitamises. Kolmanda eestlasena on Innsbrucki prokuratuur esitamas süüdistust Andrus Veerpalule, tema patuna on süüdistuses kirjas spordipettus ehk kaasaaitamine veredopingu kasutamisele.