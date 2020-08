Koroonast tervenenud maailma esireket tegi kannapöörde ja kavatseb võistelda USA lahtistel 

Meeste üksikmängu esireket sattus tennisemaailma pahameele alla suve esimeses pooles, kui korraldas Aadria tuuri, mille järel selgus, et koroonapositiivse proovi andsid lisaks talle ka Grigor Dimitrov, Borna Coric ja Viktor Troicki. Mis puudutab USA lahtiseid, siis selle turniiri osas sõnas Djokovic juunis, et osalemine oleks võimatu, sest koroonaviiruse levik maailmas on liiga ekstreemne.

Maailma esireket lisas, et on koroonapausi ajal teinud kõvasti trenni ja suurturniiriks igati valmis. Djokovicile on lubanud konkurentsi pakkuda britt Andy Murray, kuid seda vaid juhul, kui kõigile suudetakse tagada ohutud tingimused. Turniirist on Eurospordi andmetel loobunud maailma teine reket Rafael Nadal ning edetabelis neljandat kohta hoidev Roger Federer. Sealjuures on kolmest suurest enim USA lahtiste triumfe ette näidata Federeril, kes on võitjaks kroonitud viiel korral. Nadal on saanud USA lahtiste karika pea kohale tõsta neljal, Djokovic kolmel korral. Mullu tuli võitjaks Nadal, aasta enne seda võidutses Djokovic.