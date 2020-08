Eesti ratturid tegid hullu tembu 

Mullune Eesti grupisõidumeister Jakin otsustas tõusu all rünnata, lootuses, et keegi tuleb kaasa. „Märkasin silmanurgast, et Jõeäär tuleb,“ kommenteeris võidumees finišis. „Alles 20 km enne finišit hakkasime uskuma, et võime lõpuni välja vedada. Olime Gerdiga ühte meelt – paneme lõpuni, tuleb mis tuleb.“