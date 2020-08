Meistrite liiga üllatustulemuse suurim kaotaja viibis mängu ajal 2000 km kaugusel 

2019. aasta oli Leipzigi ja nende esiründaja Timo Werneri jaoks suurepärane. Leipzig andis Bundesligas kõva lahingut Müncheni Bayernile ning Werner võitles Robert Lewandowskiga suurima väravaküti tiitlile. Lisaks pääses Leipzig Meistrite liigas alagrupiturniirilt edasi. Rohkemat oleks nende kaliibriga klubilt raske tahta.



Head tulemused meelitavad mõistagi kosilasi ning rahakad Inglismaa Premier League’i klubid alustasid Wernerile nõiajahti. Võistluse võitis Londoni Chelsea, kelle ridades Werner järgmisest hooajast mängima hakkab. Ometi jäi sakslase üleminekust Lepzigile mõru maitse suhu. Kuna 1. juulist on Werner ametlikult, teatas Werner, et ta ei saa Meistrite liigas Leipzigit enam aidata, sest see poleks uue klubi suhtes aus.