Hoki- ja räpistaar Siim Liivik andis jääl viimase etenduse: „Mitmed inimesed helistasid ja ütlesid, et sinu vastu oli kõige vastikum mängida.“ 

2011. aasta Soome tšempion, 2016. sama liiga hõbe, viimasel hooajal Austria meister... See on ühe Paides sündinud hokimängija jaoks väga kõva CV ja karjäär, mille lõpetamine vääriks vähemalt ühte suurt pidu. Ja Liivik juba mõistab hästi pidutseda, sest lisaks hokimehena teatakse teda Soomes ka räppar Märkä-Simo nime all, kelle lüürikat lastakse pidudel mõnuga ja värsse teavad une pealt nii noored kui ka vanad. Sel korral jääb pidu aga pidamata.