Kas kuningas O'Sullivan läks seekord üle piiri? 

44aastane O'Sullivan teatas, et noored mängijad on nõrgad: „Kui vaadata suuremat osa neist, siis mõtlen: peaksin kaotama jala ja käe, et maailma edetabelis 50 seast välja langeda.“

„Saan aru, et ta püüdis viidata noorte kehvale tasemele, kuid see on ju võrreldes temaga. Ta on meie spordi pioneer! Ta on põhimees, ilma mingi kahtluseta maailma parim mängija. Aga tipptasemel spordimehed ei tohiks suhtuda konkurentidesse üleolevalt ja neid alandada. Jah, snuukrimaailmas pole mitte keegi nii hea kui tema. Samas on ebaaus hakata kõiki võrdlema tema endaga. Üleannetu on tema tasemega mehel minna nõrgemate mängijate kallale,“ arutles Williams, kes kaotas O'Sullivanile veerandfinaalis.