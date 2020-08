TÄNA | MEISTRITE LIIGA: senise suve suurimas matšis võtavad mõõtu Barcelona ja Bayern 

Meistrite liigas on Bayern võtinud kõik kaheksa mängu, sealjuures väravatevahega +30. Meeskonna novembris üle võtnud Hans-Dieter Flick on pannud pallurid suurepäraselt mängima. Robert Lewandowski on löönud 38 mänguga 47 väravat. Teda toetavad sakslased Thomas Müller (tänavu juba üle 20 väravasöödu) ja Serge Gnabry, lisaks on olulises rollis tõusvad äärekaitsjad Kimmich ja Davies.