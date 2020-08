Pärnus tõmmati kuumale rannavutisuvele joon alla, Eesti klubid võtsid Eesti-Läti ühisliigas kolmikvõidu 

"Mul oli huvitav kogemus näha esimest korda rannajalgpalli algust lõpuni. Tegu on tõsise spordiga, mida tehakse tõsiste meeskondade osavõtul. Olin tasemest üllatunud. Tegelikult on näha, et inimesed on heas vormis ja professionaalid," sõnas auhindamisel Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.