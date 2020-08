INTERVJUU | Agent Ojamaa: Manchester Cityle huvi pakkuvate mängijate listi jõudis Erik Sorga tänu statistikale 

Toon näitlikustamiseks välja natuke arve. Ütleme, et meil on 23aastane keskkaitsja, kes ei ole väga pikk, aga on see-eest kiire ja tehniline. Ta on koondise põhimees, aga mängib Eesti liigas. Eestis soovitakse mängijaid müüa peamiselt talvel, kui siin on hooaeg lõppenud. Neid liigasid, kuhu ta mängu- ja palgatasemelt ja stiililt sobiks ning mis oleks tema karjäärile õige järgmine samm, on Euroopas umbes kümme tükki, nendes on ümmarguselt 150 klubi. Mitu klubi nendest otsib endale talvel hooaja keskel keskkaitsjat? Heal juhul 50. Ja täpselt sellist tüüpi keskkaitsjat? Heal juhul 25. Suure tõenäosusega eelistavad pooled nendest klubidest hooaja keskel kohalikku mängijat – alles jääb 10–15 klubi, kuhu konkureerivad kõik seda tüüpi keskkaitsjad.

Kui Joonas Tamm siirdus Poola kõrgliigasse Kielce Koronasse, siis olid tal all aastad Eestis ja üks edukas hooaeg Norras Sarpsborgis. Ta konkureeris Koronasse sellele kohale sama vanade ja isegi nooremate mängijatega, kel oli all sadu mänge näiteks isegi Portugali või Belgia kõrgliigas. Selliste mängijatega töökoha nimel võidelda ja see võitlus võita… See on suur asi ja näitab meie mängija taset.

Selleks, et aru saada, kui eriline peab olema välismaal läbi löömiseks, olen toonud Ragnar Klavani näite. Kui ta tuli Viljandist Florasse, oli ta vasak äärepoolkaitsja. Ta oli tugev, mängis ennast nii kiiruse kui tehnikaga vastastest mööda. A-koondises hakkas ta juba 17aastaselt mängima. Kui ta läks välismaale, pandi ta vasakkaitsjaks. Selleks, et lõpuks maailma täiesti tippu välja jõuda, liikus ta veel lõpuks keskkaitsesse.

See kiirus ja tehnika, mille ta oli ääreründajana omandanud, tegigi temast Euroopa tipptasemel keskkaitsja. See näitab, milline on tase välismaal ja kuidas neid asju vaatama peaks. Päris üks ühele seda muidugi võtta ei saa, aga paneb mõtlema, kuivõrd eriline on vaja esmalt Eestis olla, et lõpuks Liverpooli välja jõuda. Jõuda eestlasena Bundesligasse, Serie A-sse ja Liverpooli – väga eriline saavutus!

Milline näeb välja Eesti mängija välisklubisse vahendamise protseduur?

Esiteks on alati meeldiv, kui mul agendina on klubiga hea koostöö ning räägime koos läbi, mis on plaan mängijaga ning mis oleks kõigile osapooltele aus ja parim lahendus. Eestis on mul isiklikult nii, et on klubisid, kellega on lihtne koostööd teha, sest neil on endal kompetents läbi kogemuste sellel teemal; on klubisid, kes usaldavad mind ja minu kogemusi, ning on ka klubisid, kes arvavad, et nende arvamus mängijast ja tema väärtusest on ainuõige. Seda vaatamata sellele, et turg – ehk siis ostvad klubid – nendega absoluutselt ei nõustu. Enamasti pole tegu ülbusega, vaid just teadmatusega. Jalgpallis võib igasuguseid imesid juhtuda, aga kui tahta regulaarselt teha Eestist korralikke üleminekuid, siis tuleb turgu tunda. Just sel põhjusel on välisklubidega vahel isegi lihtsam suhelda, kuna seal toimub üleminekuid kordades rohkem ning klubid teavad, mis on turul hetkeseis.

Jalgpall on valdkond, kus kõik peavad enda arvamust õigeks ning keegi ei taha tunnistada, et nad teatud osadest aru ei saa. Inimene võib olla kogu elu olnud jalgpallis kõrgel tasemel sees, näiteks olla Eestis aastakümneid tipptreener, aga see, kuidas toimub välismaal mängijate võtmine, on täiesti teine maailm.