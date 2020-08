USKUMATU VÕISTLUS! Monacos purustati 16 aastat püsinud maailmarekord, Ingebrigtsen võttis enda nimele Euroopa rekordi 

23aastane Cheptegei võimas soolojooks tõi vägeva tulemuse, uued maailmarekordinumbrid on 12.35,36. Senine tippmark 12.37,35 kuulus 2004. aastast legendaarsele etiooplasele Kenenisa Bekelele. 38aastane pikamaajooksja, kes viimastel aastatel on end proovile pannud maratonis, võib end lohutada sellega, et ta on endiselt rekordiomanik 10 000 meetri distantsil, seda ajaga 26.17,53.

"Tundsin, et hoidsin ühtlast tempot. Cheruiyotil oli raske, sest ta alustas liiga kiiresti. Kuid 3.30-lt ühe jooksuga 3.28-le minemine on kui kaks saavutust korraga, see on hullumeelne. Olen tänavu kõik trennid ära teinud, pole kordagi ühtegi harjutuskorda vahele jätnud, sest olin pärast Doha MMi väga motiveeritud. Seetõttu jooksin ka kiiresti, kuid see oli lihtsalt uskumatu," lausus Ingebrigtsen pärast jooksu Teemantliiga kodulehel avaldatud intervjuus.