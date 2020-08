VIDEO | 76ers purustas Rocketsi, Clippers oli lisaajal parem Thunderist 

Philadelphia 76ers alistas tulemusega 134 : 96 Houston Rocketsi. Juba avapoolaja lõpuks juhiti 24 silmaga, viimase kahe veerandiga suurendati edu veelgi. Võitjate, kelle ridades kaheksa mängumeest kahekohalise arvu punktideni jõudis, parim oli Tobias Harris 18 silmaga, kaotajatele tõi väljakul 26 minutit viibinud James Harden 27 punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Kui kõik muu on selge, siis lahtine on veel läänekonverentsi viimase ehk kaheksanda play-off'i koha omanik. Selle nimel madistavad Memphis Grizzlies ja Portland Trail Blazers. Kui lisamängu peaks võitma Grizzlies, kohtutakse korra veel, kui võidukas on Portland, siis pääsevad play-off'i nemad.