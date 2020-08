Hispaania GP kvalifikatsiooni valitsesid taas Mercedesed, Ferraridel esikaheksasse asja polnud 

"See on maksimum, mida saame praegusel hetkel teha. Loodan, et oleme võistlusel natuke kiiremad," sõnas ajasõidu järel Red Bulli sõitja Max Verstappen. Kvalifikatsiooni kolmandana lõpetanud 22aastase hollandlase mure oli arusaadav, sest Mercedesed läbisid ringi temast 0,7 sekundit kiiremini.

"Teadsin, et vahe Lewisega saab väike olema. Mul oli tervel päeval kolmandas sektoris probleeme. See on häiriv, aga ta tegi head tööd," selgitas soomlane. "Parim võimalus on mul homme stardis. Üritan esimesesse kurvi jõuda esimesena."