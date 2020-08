Nõmme Kalju lõi Legioni võrku kuus palli, Paide alistas Anieri debüütmängus Viljandi 

Mängu avaväravat tuli oodata 14 minutit. Legion oli viivuks keskkaitsja Dmitri Kovtunovitši vigastuse tõttu vähemuses ja Kalju suutis olukorra kiiresti ära kasutada, kui skooris Aleksandr Volkov. Vaid kolm minutit hiljem oli tablool seis 2 : 0, kui värava ette unustati vabaks Igor Subbotin.

Samal teemal Jalgpall MÕÕN JÄTKUB: Levadia kaotas punkte ka Saaremaal "Esimesed 14 minutit olime mängus sees ja Kaljul polnud ülekaalu. Peale keskkaitsja vigastust löödi meile vähemuses olles värav, kiiresti tuli ka teine. Palju küsimusi on kaitsega, see on minu probleem. Nii suure skooriga kaotamine on minu kaotus. Minu meelest pidanuks olema agressiivsemad, andsime liiga palju ruumi," ütles Legioni peatreener Denis Belov mängujärgses intervjuus ETV-le.

Legioni mäng läks käest peale Aleksandr Dmitrijevi 27. minutil saadud teist kollast kaarti, mis tähendas talle dušši alla minekut. 35. minutil lõi Igor Lobai Kalju kolmanda, 42. minutil Volkov neljanda ja 45. minutil Kaarel Usta viienda värava.

Teisel poolajal mäng rahunes, kuid Kalju sai kirja veel ühe kolli, kui Volkovi hea eeltöö realiseeris vahetusest liitunud Alex Matthias Tamm. 19aastase ründaja 77. minutil löödud 6 : 0 värav jäi mängu viimaseks.

"Sellel mängul oli mitu eesmärki. Kindla võidu saamise täitsime. Miinuspool on see, et me ei saanud sellest mängust kätte seda, mida euromängu silmas pidades tahtsime" lausus mängujärgselt Kalju juhendaja Marko Kristal.

Kristalile tegi ka rõõmu, et Kalju on suurema vigastuskriisi seljataha jätnud. "Olen koguaeg optimistlik olnud, sest mängijad hakkavad terveks saama," ütles ta. "Kuid on näha, et neil praktikat ja kogemust pole."

Hilisõhtuses mängus sõitis Paide Linnameeskond külla Viljandi Tulevikule. Viimases kahes voorus 1 : 5 Levadiale ja 0 : 2 Legionile kaotanud Mulgimaa klubi ei saanud ka täna silma pähe.