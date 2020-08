SELJAVÕIT: Nõmme Kalju lõi Legioni võrku kuus palli 

"Esimesed 14 minutit olime mängus sees ja Kaljul polnud ülekaalu. Peale keskkaitsja vigastust löödi meile vähemuses olles värav, kiiresti tuli ka teine. Palju küsimusi on kaitsega, see on minu probleem. Nii suure skooriga kaotamine on minu kaotus. Minu meelest pidanuks olema agressiivsemad, andsime liiga palju ruumi," ütles Legioni peatreener Denis Belov mängujärgses intervjuus ETV-le.