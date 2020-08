Liepaja ralli avapäev: 18aastane Solberg edestab nimekaid konkurente, Torn võitleb omas klassis esikoha eest 

Kuigi Liepaja ralli stardis on Craig Breen ja 2015. aastal MM-sarja kokkuvõttes neljandaks tulnud Mads Östberg, siis avapäeva valitses Rootsi lipu all võistlev 18aastane Oliver Solberg.

"Kaotasin ainult viis sekundit? Hullumeelne, see on hullumeelne," ütles Solberg peale neljandat kiiruskatset. "Vaadake seda aega. Tegin spinni, seisin paigal, kaotasin 20 sekundit ja ikka polnud väga kaugel. Ausaltöeldes ma ei saa sellest aru. Uskumatu."

"Ma proovisin oma lähenemist natuke muuta. Saan aru, et me peame testima ja pööran tähelepanu sellele," selgitas norralane peale kolmandat kiiruskatset, et ta peamine eesmärk pole võit. "Olin rahulik ja keskendunud sellele, kuidas auto käitub."

Päeva lõpuks kolmandaks tõusnud 39aastane Aleksei Lukjanuk näis olevat kõige rahulolevam sõitja. "Mõnes paigas oli nähtavus nullis, kuid see oli imeline kiiruskatse ja surusime kõvasti. Imeline on selle autoga sõita, see on täielik nauding," kiitis ta. Nii Östberg kui Lukjanuk on Citroën C3 R5 roolis.