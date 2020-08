VIDEO | Belgia tipprattur kukkus võistlustel sillalt alla 

"Evenepoel sai esmaabi ning viidi kiirabiga haiglasse," kirjutas ta meeskond Quick-Step Twitterisse ning kinnitas, et mees on teadvusel. Täpsemat teavat noormehe tervisliku seisundi kohta pole, kuid Briti ajaleht Independent kirjutas, et rattur kurtis valutava jala üle.