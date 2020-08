OTSEBLOGI | Manchester City ja Lyon selgitavad Meistrite liigas viimase poolfinalisti 

Mängu eel peetakse suureks soosikut Cityt. Meeskonna peatreener Pep Guardiola tõdes mängu eel, et tema mängijad on kohtumiseks valmis. "Ingismaal on karikasarjades ainult üks mäng. Iga kohtumine on finaal. Meie mängijad on selliste matšidega harjunud. Sa ei saa teist võimalust. Sa kas oled edasi või langed välja," selgitas katalaan. "See tähendab, et meie lähenemine saab olema hoopis teistsugune."