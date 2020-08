Pettunud Manchester City peatreener: peame olema ideaalsed, aga ei olnud 

City kaotas eilses viimases veerandfinaalis 1:3 Lyonile ja Guardiola oli pettunud. „Eks nii see läks, loodetavasti kunagi me suudame siiski astuda järgmise sammu,“ avaldas Guardiola lootust, et ehk suudetakse järgmistel aastatel jõuda kaugemale.