Vormel 1 sõitjad on Hispaanias raskustes 

F1 sarja üldliider Lewis Hamilton nentis, et kuivõrd hetkel on Hispaanias suviselt kuum, on keeruline säilitada olukorda, kus rehvide temperatuur oleks piisavalt madal. „Füüsiliselt on siin raske olla,“ tunnistas Mercedese rooli keerav Hamilton. „Rada on väga kiire ja see avaldab meie kehadele väga suurt mõju ning jõudu, lisaks on veel ka rehvid, millega peame tegelema,“ vahendas briti sõitja sõnu portaal gptoday.net.