Advokaadid selgitavad: patune Northug võib vangi minna 

Murdmaasuusatamise 11kordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja Northug kihutas hiljuti kiirteel kiirusega 168 km/h. Norra politsei pidas mehe kinni ja kahtlustas teda lisaks kiiruse ületamisele ka selles, et mees oli narkojoobes, kuid sellele pole veel kinnitust saadud. Hiljem andis Northug ise oma Instagramis teada, et politsei leidis tema kodust kokaiini.

Norra väljaanne Verdens Gang konsulteeris mitme juristiga ning uuris, millised karistused võivad endist suusaässa oodata. Üks asjatundja Anett Osnes Fause selgitas, et kiiruseületamine 110 km/h tsoonis võib tähendada, et Northugile määratakse kuni aasta pikkune vangistus. Samas võib karistus piirududa ka vaid ühiskondliku tööga, kuid Fause sõnul teeb mehe elu raskemaks asjaolu, et tal on all varasem seaduserikkumine: 2014. aastal tegi Northug purjus peaga liiklusõnnetuse.

„Asjaolu, et ta on varem liiklusseaduse vastu eksinud, räägib tema kahjuks kui raskendav asjaolu,“ rääkis Fause VG-le. Teine kriminaaljurist Stian Mæland lisas: „Kui selgub, et ta on taas juhtinud autot mingis joobes olles, suurendab see loomulikult tema karistuse määra. Korduvelement muudab keerulisemaks selle, et nõuda talle vaid ühiskondlikku tööd.“