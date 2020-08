USA vabavõitleja kaotas keset matši nägemise 

Cormier kohtus vabavõitlemise UFC 252 sarjas kaasmaalase Stipe Miociciga ning pidi vastu võtma kaotuse. Cormier näitas aga üles head vastupidavust, kui teenis kaotuse viiendas ringis, olles tegelikult kaotanud juba kolmandas ringis ühest silmast nägemise, kui Miocic teda näpuga silma torkas. Kohtunikul jäi see tegu märkamata ja nii madistasid mehed edasi kuni Miocici võiduni.

The Sun vahendas, et kui Cormierilt küsiti matši järel kommentaare, vastas ta korduvalt, et ta ei näe oma vasakust silmast mitte midagi.