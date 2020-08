Suusaliit palub rahvusvahelise MK-etapi korraldamiseks valitsuselt erandit 

Juba järgmisel nädalavahetusel peaks Otepääl toimuma rullsuusatamise maailmakarika etapp, kuhu on oodata võistlejaid ka välisriikidest. Koroonaviiruse tõttu on olukord ja rahvusvaheliste ürituste pidamine hetkel komplitseeritud, kuid Eesti suusaliit on otsustanud, et siiski tahetakse etappi võõrustada. Selle toimumiseks esitas alaliit kultuuriminister Tõnis Lukasele avalduse, et etapp järgmisel nädalavahetusel toimuda saaks.