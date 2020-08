Noor Valgevene ründeäss keeldub poliitilise olukorra tõttu oma koondist esindamast 

Valimistulemustes oli pettunud ka Moskva CSKA ründaja Ilja Šurin, kes andis teada, et ta ei kavatse oma riigi koondist esindada enne, kui Lukašenka on võimult taandnud. „Keeldun oma riiki esindamast seni, kui Lukašenka on võimul. Elagu Valgevene!“ kirjutas 20-aastane Šurin oma Instagramis. Septembris peaksid toimuma Rahvuste liiga mängud ja noor ründetalent oli oma koondise esialgses nimekirjas.

Moskva CSKA klubis on Valgevenest päris ka tiimi treener Viktor Gontšarenko, kes samuti valitsust ja politseid kritiseeris. „Minu arust on see vastuvõetamatu,“ vahendas treeneri sõnu Eurosport. „Olen tõsiselt selle vastu, et meie rahumeelset ja imelist Valgevene rahvast pekstakse. Politsei ja märulipolitsei peaksid rahvast kaitsma, mitte neid peksma.“