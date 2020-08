Spordivaria Endast kaks korda raskemaid asju sikutav rammunaine: võit on juba see, kui lähed tervena koju Mart Treial , täna, 19:30 Jaga: M

VÄIKE, AGA SITKE: Maarika Silm vinnas endast kaks korda raskema traktorirehvi muretult maast lahti. Foto: Martin Ahven

„Kõige pisem naine võitis,“ imestab soliidses eas härra, kes on tulnud jälgima Eviko rammumeeste ja -naiste sarja kolmandat etappi. Tõepoolest, kui poleks oma silmaga näinud, siis ei usuks, et too nääpsuke naine võiks olla koduvabariigi tugevaim. Maarika Silm naerab selle jutu peale. Ta on sääraste reaktsioonidega harjunud.