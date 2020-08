Manchester United langes ka Euroopa liiga poolfinaalis 

Seejärel said mängu tasapisi sisse ka hispaanlased ning 26. minutil viigistaski Suso mänguseisu. Esimese poolaja lõpp ja teise poolaja algus kuulusid aga taas Unitedile, kuid Sevilla väravasuul toimetanud marokolase Yassine Bounou supertõrjed hoidsid seisu tasakaalus.

78. minutil skooris hoopis Sevilla, kui Jesus Navase tsenderduse vormistas väravaks Luuk de Jong. See tabamus jäi ka kohtumise viimaseks ja nii jätkas Sevilla oma imelist seeriat Euroopa liiga poolfinaalides: kõigil kuuel korral, kui nad on sarjas poolfinaali jõudnud, on edenetud ka finaali. Unitedi jaoks oli tegemist aga juba kolmanda tänavu kaotatud poolfinaaliga, sest eelnevalt oli tunnistatud vastaste paremust ka Inglismaa karikasarja ja liigakarikasarja poolfinaalis.