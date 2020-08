Jaapani MM-ralli võib ära jääda 

"Viiruse tõttu on WRC etapi sel aastal siia toomise võimalused olnud tegelikult kogu aeg väga keerulised. Me pidime edasi lükkama olümpiamängud ning teiste spordiürituste siia toomine pole lihtne. Oleme WRC tulekust pikalt rääkinud, kuid siin valitseb praegu selline tunne, et see pole reaalne," rääkis üks Jaapani allikas portaalile.