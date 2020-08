Veel üks Eesti korvpallur siirdub Hispaaniasse 

Paasoja on järjekordne Eesti korvpallur, kes on uueks hooajaks löönud käed mõne Hispaania klubiga. Nii on Kristian Kullamäe liitunud Burgose San Pablo meeskonnaga, Siim-Sander Vene hakkab esindama Fuenlabradat, Sander Raieste jätkab Baskonias ja Janari Jõesaar tõmbab selga Manresa särgi. Nende nelja klubi näol on tegemist Hispaania kõrgliigas mängivate meeskondadega.