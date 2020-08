Rally Estonial kihutab kuraditosin WRC masinat 

Pärast ligi poole aasta pikkust võistluspausi WRC sarjas saab Eestis näha autoralli MM-sarja absoluutset tippu. Võistlejad on 25 rahvusest ja Rally Estonia on lisaks WRC klassile autoralli maailmameistrivõistluste etapp ka klassidele WRC2, WRC3 ja Junior WRC.

MM-sarja liider meeskondlikus arvestuses Toyota Gazoo Racing WRT on üles andnud neli võistkonda. Nendeks on MM-sarja liidrid Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia, Elfyn Evans ja Scott Martin, Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen ning Takamoto Katsuta ja Daniel Barritt.

Sebastien Ogier. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai Motorsport nimekirjas on kokku kolm võistkonda: Ott Tänak ja Martin Järveoja, Thierry Neuville ja Nicolas Gilsoul ning Craig Breen ja Paul Nagle. Hyundai 2C Competition meeskonna alt on üles antud Pierre-Louis Loubet ja Vincent Landais, kellele on see esimeseks stardiks WRC autoga MM-sarjas.