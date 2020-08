Thierry Neuville loodab, et Belgia saab omale tänavu MM-etapi: sealne asfaldiralli on midagi täiesti teistsugust 

"Ilmselt ma poleks ainuke [kellele see meeldiks]. Ypres on väga keeruline asfaldiralli, ilmselt pole keegi pilootidest midagi sellist varem kogenud. Ootan seda väga. Arvan, et võimalused, et see MM-kalendrisse lisatakse, on küllaltki suured. See annaks hea võimaluse saada kirja hea tulemus, ent kõigepealt ootavad ees teised rasked etapid," lausus Neuville portaalile DirtFish.