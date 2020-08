Kas saan sinise silma või murtud roided ehk Esimest korda elus ragbitrennis 

Proovin võimalikult vähe teistele jalgu jääda ning neid segada, aga ühel hetkel on pall siiski minu käes ja pean seda söötma. Enne trenni seda ovaalset asjandust loopides tundus söötmine väga lihtne ja peaaegu tabasin end mõttelt, kui raske see ikka olla saab.

Ent ragbis tohib sööta vaid tahapoole ja sellega harjumine on keeruline – kõik mu instinktid ütlevad, et jookse ette, sööda ette, rapsi nii palju, kui jaksad, aga ragbis on just vastupidi. Kokkuvõttes saavad närvid võitu ja ükski mu sööt kohale ei jõua, sest panen need alati kinnisilmi huupi selja taha, vaatamata, kas mu kaaslased on üleüldse seal, et söötu püüda. Karistuseks saan joosta hea mitu tiiru lonely tree ehk väljaku ääres seisva puu juurde.

Vahepeal teen trenni kõrvale mõned intervjuud ja vaatan, millega Kaarel meeste trennis tegeleb. Tal on korraga neli-viis meest puntras ümber, kõik on hunnikus koos ja pole eriti hästi aru saada, mis täpsemalt toimub. Mõtlen kergendusega, et kuigi ma eriti midagi ei oska, siis vähemalt pole naiste treening nii füüsiline...

Tagasi harjutuste ja värvika sõnavaraga treeneri juurde – briti päritolu Wayne Jonesi suust kõlab f-tähega sõnu rohkem kui mõne ropu suuga voorimehelt, kuid kogu jutt on piisavalt omamehelik/-naiselik ja mõeldud selleks, et oma mõte selgeks teha, mitte kedagi solvata.

Trennipiigadega juttu ajades ütlevad kõik kui ühest suust, et Jonesi käe all treenida on vahva. „Ta on nii muhe inimene!“ kiidab mind oma tiiva alla võtnud Marleyn-Cristin, kellel oli ragbikogemus olemas juba enne, kui Kalevisse naiskond loodi. „Sõnavara on tal korralik, aga ta võib sulle öelda, et näe, mis käki sa nüüd kokku keerasid, aga siis ütleb kohe järgi, et nüüd parandame selle ära. Ta on väga sõbralik ja mõnus!“ lisab ta.

Midagi aru ei saanud, aga ikka oli tore

Kui harjutused on tehtud, on aeg mänguks. Päris mahatõmbamistega mängu seekord ei tehta, vaid piirdume veidi pehmema versiooniga, kus iga tackle’i moodi kontakti puhul mäng küll korraks peatub, aga keegi kellelegi väga kõvasti otsa ei jookse. Mul on selle üle loomulikult hea meel, sest tundub, et kardetud sinist silma või murtud roideid ma ei saa!