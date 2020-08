Barcelona uue juhendaja plaanid: kinga saavad Suarez ja veel mitmed staarid 

Meistrite liiga veerandfinaalis Müncheni Bayernile lausa 2:8 kaotanud FC Barcelona vallandas oma senise peatreeneri Quique Setieni. Väidetavalt on uueks juhendajaks saamas Hollandi koondise loots Koeman. Kuulujutud on jõudnud juba ka nii kaugele, et arutatakse, milliseid muudatusi Koeman tiimis teha plaanib.

Eurosport vahendab, et Koemani plaanides on teha tiimis suurpuhastus ja vabaneda nii mõnestki staarist. Väidetavalt saavad kinga Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Jordi Alba ning Sergio Busquets.

Lisaks on jalgpallimaailmas ringlemas kuulujutud, et olukorraga on rahulolematu ka Barca superstaar Lionel Messi, kes on endale samuti uut koduklubi otsimas.