Valitsus teeb Eestisse saabuvatele tippsportlastele erandi 

„Valitsus näeb ette võimaluse kehtestada oma otsusega erandeid spordivõistluste ja -ürituste ning avalike ürituste korraldamiseks. Erandi kehtestamine on mõeldud suurürituseks, mis ületavad praegu kehtestatud välis- ja sisetingimustes osalejate arvu piirmäära ehk vastavalt siseruumides 1500 ja välitingimustes 2000 osalejat. Terviseamet võib rakendada sellistel üritustel osalejatele liikumisvabaduse piiranguid ning viiruse leviku ennetamiseks võidakse rakendada ka muid lisameetmeid.



Valitsus saab otsustada sellise erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riiklik huvi korral. Samuti peab selle ürituse korraldamiseks olemas olema kohaliku omavalitsuse seisukoht ning ürituse korraldajaga peab olema läbi rääkinud terviseametiga, kuidas maandatakse nakkuse leviku riskid.



Alates 1. septembrist on võimalus negatiivse COVID-19 testitulemuse korral riskiriikidest tulles minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane eneseisolatsioon, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes testi ei tee.“