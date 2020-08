AMETLIK: Belgia sai omale WRC-etapi 

Tegu on hooaja kaheksanda ja viimase etapiga, ühtlasi kinnitati ka seda, et Jaapani ralli jääb reisipiirangute tõttu ära.

FIA rallidirektor Yves Matton tunnistas, et tal on kahju, et Jaapani etapp ära jääb, ent usub samas, Ypres'i ralli on väärt asendajaks.