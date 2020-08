VIDEO | Üllatus: NBA põhihooaja parimad Bucks ja Lakers said play-off'ide avamängudes kaotused 

Portlandi parim oli 34 punktiga Damian Lillard, CJ McCollum lisas 21 silma, Jusuf Nurkic ja Carmelo Anthony said hakkama kaksikduubliga: vastavalt 16 punkti ja 15 lauapalli ning 11 silma ja kümme lauda.

Lakersile tõi Anthony Davis 28 silma ja 11 lauapalli. LeBron James lisas 23 punkti, 17 lauapalli ja 16 resultatiivset söötu. Ühtlasi sai temast esimene mängija, kes on play-off'i kohtumises visanud vähemalt 20 punkti, võtnud maha 15 lauda ja jaganud 15 tulemuslikku söötu. Karjääri jooksul on 35aastasel Jamesil play-off'is kirjas 24 kolmikduublit, teda edestab vaid Magic Johnson, kellel on neid 30.