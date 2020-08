Laupäeval toimub Pärnus suur kergejõustikuõhtu, kohal on mitmed Eesti tipud 

Meeste 100 meetri jooksus tuleb hooaja marki püüdma talvel 60 meetri distantsil Eesti rekordi püstitanud Karl Erik Nazarov (isiklik rekord 10,61). Eesti tänavuse hooaja parim aeg on Henri Sai poolt Eesti meistrivõistlustel joostud 10,53 sekundit. Stardis on ka kiire lätlane Janis Mezitis (isiklik rekord 10,55) Staadioni rekord on 10,40 sekundiga ukrainlase Aleksandr Sokolovi nimel. Naiste 100 meetri sprindis on favoriidiks Eesti juunioride 200 meetri rekordiomanik Ann Marii Kivikas. Pärnu Rannastaadioni rekord (11,63) kuulub eelmise aasta samalt võistluselt lätlanna Sindija Bukša nimele.