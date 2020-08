Andres Sõber NBA play-offidest: koduväljakueelise puudumine võib tuua üllatusvõitja 

"Muidugi suured üllatused olid kohe konverentsi võitjate Los Angeles Lakersi ja Milwaukee Bucksi kaotused vastavalt Portlandile ja Orlandole," alustas Sõber. "Aga siin mängibki ilmselt suurt rolli see mullisituatsioon: on näha, et visatakse palju paremini sisse. Muidugi, pinged on kõvad, aga mõnes mõttes meenutavad need mängud nagu treeningmänge, nii et täitsa võimalik, et koduväljakueelise puudumise tõttu võib lõpuks võita meeskond, kes põhiturniirilt kõige kõrgemat asetust ei saanud."

"See annab ka meile heas mõttes võimalused: olid ajad, kui meil räägiti ainult, et korvpallis peavad olema pikad ja pikad – nüüd on mäng läinud nii kiireks, et asja teevad väiksed ja osavad. Pikkade mängijate ajastu hakkab mööda saama," nentis Sõber.

Ta ise jälgibki NBA puhul väga palju just seda, kui lähedal (või kaugel) on meie poisid sellest tasemest. "Ütlen nii, et see vahe pole milleski muus kui NBA meeste tohutult võimsas füüsises võrreldes Euroopa tavaliste mängijatega – nad on nii kuradi kiired, nad hüppavad kõrgele, nad valdavad tehnikat," tõdes Sõber.

Ta ei salga, et kõige enam hoiab ta pöialt Dallas Mavericksile, kus möödusid tema õpilase Martin Müürsepa NBA karjääri säravaimad ajad ning kus praegu teevad tegusid Sloveenia äss Luka Doncic ja lätlaste iidol Kristaps Porzingis. Tõsi, juba play-off-seeria esimene mäng Los Angeles Clippresiga näitas ära, et tiitli peale Dallas ilmselt ei mängi.

"Imesid võib juhtuda ning Doncic on tõeline talent ja täht, kuid nende suurim nõrkus on see, et tagaliinis pole kindla käega viskajaid," vaagis Sõber. "Superklubides on igal pool kolm-neli väga head viskajat, kuid Dallasel on vaid Doncic ja ka Porzingis, kui ta kaugemale läheb. Kuid praegu tundub, et ülejäänud ei vea välja."

Just Clippersit peetakse üheks suurimaks tänavuseks tiitlisoosikuks ning Sõber nõustub selle arvamusega.